En Norvège, les radios de Noël dynamisent l’écoute en décembre

En 2025, la radio norvégienne a enregistré son niveau d’écoute le plus élevé de l’année au cours de la semaine 51, soit la dernière semaine ouvrée avant Noël. D’après les données PPM de Nielsen relayées par Radionytt.no, 59.1% de la population écoutait la radio chaque jour. La progression s’est amorcée dès la semaine 50 avec 58.1%. En comparaison, une semaine moyenne tourne généralement autour de 56% à 57%. Cet effet de hausse est attribué directement à la diffusion de musique de Noël sur des chaînes spécifiquement consacrées à cette programmation.

La chaîne P7 Klem Jul, spécialisée dans les titres de Noël, a vu son audience quotidienne passer de 2% en semaine 45 à 8.1% en semaine 50, puis 9.4% en semaine 51.

