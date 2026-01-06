En Norvège, les radios de Noël dynamisent l’écoute en décembre

Vous aimerez aussi
En 2025, la radio norvégienne a enregistré son niveau d’écoute le plus élevé de l’année au cours de la semaine 51, soit la dernière semaine ouvrée avant Noël. D’après les données PPM de Nielsen relayées par Radionytt.no, 59.1% de la population écoutait la radio chaque jour. La progression s’est amorcée dès la semaine 50 avec 58.1%. En comparaison, une semaine moyenne tourne généralement autour de 56% à 57%. Cet effet de hausse est attribué directement à la diffusion de musique de Noël sur des chaînes spécifiquement consacrées à cette programmation.
La chaîne P7 Klem Jul, spécialisée dans les titres de Noël, a vu son audience quotidienne passer de 2% en semaine 45 à 8.1% en semaine 50, puis 9.4% en semaine 51.
Du côté du groupe Bauer, la chaîne P24-7 Kos est montée à 4.3% en semaine 50 et 5.1% en semaine 51. Son pic a même été atteint en semaine 49 avec 5.3%, dépassant temporairement Radio Norge, pourtant chaîne principale du groupe. En semaine 45, P24-7 Kos n’affichait que 1.4%.
NRK enregistre des hausses modérées
La radio publique NRK, dont les chaînes ont été temporairement renommées pour l’occasion, bénéficie également de cet engouement, même si dans une moindre mesure. NRK Klassisk, devenue NRK Klassisk Jul, a doublé son audience de 1% en semaine 45 à 2% en semaine 52, avec 1.8% en semaine 51. NRK Super a triplé son audience en passant de 0.6% à 1.9% en semaine 51. Toutefois, sur l’ensemble de son offre, NRK reste stable pendant le mois de décembre.
L’effet positif des flux de Noël n’est pourtant pas uniforme. Radio Norge, autre station du groupe Bauer, est passée de plus de 5% d’écoute quotidienne en semaines 46 et 47 à 3.9% en semaine 51. D’autres chaînes comme Radio Vinyl ou P24-7 Mix enregistrent également un repli en décembre. Néanmoins, selon Radionytt.no, l’augmentation de l’audience des chaînes de Noël compense largement ces baisses. Le groupe P4, par exemple, aurait accru son audience globale d’environ 10% sur la période.
Le top des chansons les plus diffusées
La chanson la plus diffusée à la radio norvégienne en 2024 est "Driving Home for Christmas" de Chris Rea avec plus de 107 heures de diffusion. Elle devance "Fairytale of New York" de The Pogues. Maria Mena prend la troisième place avec "Home for Christmas", et se classe également 19e avec la version norvégienne "Jula hjemme", en duo avec Trygve Skaug. Les artistes norvégiens figurent dans 10 des 24 titres les plus joués à la radio en décembre 2024.