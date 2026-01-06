La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 6 Janvier 2026 - 05:55

En Norvège, les radios de Noël dynamisent l’écoute en décembre


Notez


Selon Radionytt.no et les données Nielsen publiées le 5 janvier 2026, la programmation musicale des radios de Noël a entraîné une hausse notable de l’écoute globale de la radio en Norvège en décembre 2025. Ces radios saisonnières boostent l’audience sans détourner massivement celle des stations généralistes.



Vous aimerez aussi

En 2025, la radio norvégienne a enregistré son niveau d’écoute le plus élevé de l’année au cours de la semaine 51, soit la dernière semaine ouvrée avant Noël. D’après les données PPM de Nielsen relayées par Radionytt.no, 59.1% de la population écoutait la radio chaque jour. La progression s’est amorcée dès la semaine 50 avec 58.1%. En comparaison, une semaine moyenne tourne généralement autour de 56% à 57%. Cet effet de hausse est attribué directement à la diffusion de musique de Noël sur des chaînes spécifiquement consacrées à cette programmation.
La chaîne P7 Klem Jul, spécialisée dans les titres de Noël, a vu son audience quotidienne passer de 2% en semaine 45 à 8.1% en semaine 50, puis 9.4% en semaine 51.


Du côté du groupe Bauer, la chaîne P24-7 Kos est montée à 4.3% en semaine 50 et 5.1% en semaine 51. Son pic a même été atteint en semaine 49 avec 5.3%, dépassant temporairement Radio Norge, pourtant chaîne principale du groupe. En semaine 45, P24-7 Kos n’affichait que 1.4%.

NRK enregistre des hausses modérées

La radio publique NRK, dont les chaînes ont été temporairement renommées pour l’occasion, bénéficie également de cet engouement, même si dans une moindre mesure. NRK Klassisk, devenue NRK Klassisk Jul, a doublé son audience de 1% en semaine 45 à 2% en semaine 52, avec 1.8% en semaine 51. NRK Super a triplé son audience en passant de 0.6% à 1.9% en semaine 51. Toutefois, sur l’ensemble de son offre, NRK reste stable pendant le mois de décembre.
L’effet positif des flux de Noël n’est pourtant pas uniforme. Radio Norge, autre station du groupe Bauer, est passée de plus de 5% d’écoute quotidienne en semaines 46 et 47 à 3.9% en semaine 51. D’autres chaînes comme Radio Vinyl ou P24-7 Mix enregistrent également un repli en décembre. Néanmoins, selon Radionytt.no, l’augmentation de l’audience des chaînes de Noël compense largement ces baisses. Le groupe P4, par exemple, aurait accru son audience globale d’environ 10% sur la période.

Le top des chansons les plus diffusées

La chanson la plus diffusée à la radio norvégienne en 2024 est "Driving Home for Christmas" de Chris Rea avec plus de 107 heures de diffusion. Elle devance "Fairytale of New York" de The Pogues. Maria Mena prend la troisième place avec "Home for Christmas", et se classe également 19e avec la version norvégienne "Jula hjemme", en duo avec Trygve Skaug. Les artistes norvégiens figurent dans 10 des 24 titres les plus joués à la radio en décembre 2024.

Tags : audience, Nielsen, Noël, Norvège



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 6 Janvier 2026 - 08:10 Royaume-Uni : la radio commerciale établit des records d’audience €

Lundi 5 Janvier 2026 - 13:10 En Espagne, RNE a tourné la page des ondes moyennes €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication