"Cœurs et Âmes", la nouvelle émission d'Europe 1 avec Grégory Turpin

Riche de son expérience spirituelle, Grégory Turpin crée, dans cette nouvelle émission, un espace de dialogue où se croisent des voix artistiques, culturelles et spirituelles.Un prêtre apporte un éclairage chrétien, tandis qu' Antoine de Suremain, aventurier passionné, emmènera les auditeurs sur les chemins de la nature, du patrimoine ou de l’art et Jacinthe Madelin, moitié du duo "Les Frangines", en alternance avec Alexia Rabé, chanteuse protestante, introduira la thématique du jour.

Pour sa première émission, il s'entretiendra avec Olivier Giroud, parrain de l'émission, et Henri d'Anselme. Rebecca Ayoko, Pascal Demolon, Ycare, Éric-Emmanuel Schmitt et Natasha St-Pier se confieront les semaines suivantes au micro d'Europe 1. À chaque fin d’émission, un dernier invité les rejoindra pour un moment musical.