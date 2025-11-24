La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 24 Novembre 2025 - 08:50

Europe 1 enregistre la plus forte progression des radios généralistes en Île-de-France


Notez


Europe 1 réalise la plus forte progression des radios généralistes en Île-de-France selon la vague Médiamétrie Septembre-Octobre 2025. La station atteint 588 000 auditeurs, soit 5.6% d’audience cumulée, son meilleur niveau depuis plus de quatre ans. En un an, elle gagne 97 000 auditeurs et devient la quatrième radio francilienne.



Vous aimerez aussi
Europe 1 signe, sur Septembre-Octobre 2025, la plus forte progression des radios généralistes en Île-de-France, avec 588 000 auditeurs, soit 5.6% d’audience cumulée, son meilleur score depuis plus de quatre ans. Par rapport à la même période en 2024, la station progresse de 19.8% et gagne 97 000 auditeurs, et affiche également la plus forte hausse du marché sur une vague avec +80 000 auditeurs (+15.7%).
Cette dynamique confirme son redressement en Île-de-France comme sur l’ensemble du territoire, Europe 1 devenant désormais la quatrième radio la plus écoutée dans la région, derrière France Inter, RTL et RMC selon les données Médiamétrie EAR.

Tags : audience, EAR, EAR IDF, EAR Île-de-France, Europe 1, Île-de-France, Médiamétrie, Paris



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 21 Novembre 2025 - 11:55 Comment les jeunes structurent leur écoute audio en Allemagne €

Jeudi 20 Novembre 2025 - 09:05 EAR Île-de-France : voici les résultats

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication