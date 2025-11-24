Europe 1 enregistre la plus forte progression des radios généralistes en Île-de-France

Europe 1 signe, sur Septembre-Octobre 2025, la plus forte progression des radios généralistes en Île-de-France, avec 588 000 auditeurs, soit 5.6% d’audience cumulée, son meilleur score depuis plus de quatre ans. Par rapport à la même période en 2024, la station progresse de 19.8% et gagne 97 000 auditeurs, et affiche également la plus forte hausse du marché sur une vague avec +80 000 auditeurs (+15.7%).

Cette dynamique confirme son redressement en Île-de-France comme sur l’ensemble du territoire, Europe 1 devenant désormais la quatrième radio la plus écoutée dans la région, derrière France Inter, RTL et RMC selon les données Médiamétrie EAR.