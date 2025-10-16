"Des Ondes Vocast" reçoit Marion Gagnot et Jean Clergue

L’ancienne animatrice de NRJ et Fun Radio, aujourd’hui meneuse de jeu sur Europe 1, publie chez DashBook "L’Envers du Micro". Dans ce livre, Marion Gagnot revisite vingt ans de carrière à la radio à travers souvenirs, confidences et moments marquants. Au micro de Rémy Bertholon, elle revient sur ses expériences aux côtés de Cauet dans Marion teste ton mec, du "Night Show" avec Anne-So ou encore de "Marion et les garçons".

L’épisode accueille également Jean Clergue, président de Pyrénées FM, qui détaille le développement de sa station régionale, passée récemment en catégorie B. Il évoque son intégration prochaine au groupement Les Indés Radios. Une évolution stratégique pour cette radio du sud-ouest, qui poursuit sa structuration tout en renforçant sa présence régionale.