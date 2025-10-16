"Des Ondes Vocast" reçoit Marion Gagnot et Jean Clergue

Vous aimerez aussi
-
RTL signe une rentrée record en podcasts selon Médiamétrie
-
ACPM Podcasts : la hiérarchie de septembre consacre les catalogues étendus
-
La radio et le podcast classés "Super Touchpoints" par Effie 2025
-
La mi-journée, temps fort de l’écoute de podcasts aux États-Unis
-
Audacy met en lumière la puissance émotionnelle du storytelling audio
L’ancienne animatrice de NRJ et Fun Radio, aujourd’hui meneuse de jeu sur Europe 1, publie chez DashBook "L’Envers du Micro". Dans ce livre, Marion Gagnot revisite vingt ans de carrière à la radio à travers souvenirs, confidences et moments marquants. Au micro de Rémy Bertholon, elle revient sur ses expériences aux côtés de Cauet dans Marion teste ton mec, du "Night Show" avec Anne-So ou encore de "Marion et les garçons".
L’épisode accueille également Jean Clergue, président de Pyrénées FM, qui détaille le développement de sa station régionale, passée récemment en catégorie B. Il évoque son intégration prochaine au groupement Les Indés Radios. Une évolution stratégique pour cette radio du sud-ouest, qui poursuit sa structuration tout en renforçant sa présence régionale.
L’épisode accueille également Jean Clergue, président de Pyrénées FM, qui détaille le développement de sa station régionale, passée récemment en catégorie B. Il évoque son intégration prochaine au groupement Les Indés Radios. Une évolution stratégique pour cette radio du sud-ouest, qui poursuit sa structuration tout en renforçant sa présence régionale.
Dans la dernière partie du podcast, Olivier Oddou retrace les 40 ans de Fun Radio, une station mythique des années 1990 qui a marqué toute une génération d’auditeurs et révélé de nombreux animateurs. L’épisode propose un voyage dans les archives et un extrait exclusif d’une interview du fondateur Éric Péchadre.