Jeudi 16 Octobre 2025 - 16:35

"Des Ondes Vocast" reçoit Marion Gagnot et Jean Clergue


Le nouvel épisode du podcast "Des Ondes Vocast", disponible sur toutes les plateformes d’écoute, réunit deux voix bien connues du monde de la radio. Marion Gagnot, ex-animatrice de NRJ et de Fun Radio, publie "L’Envers du Micro". Jean Clergue, président de Pyrénées FM, évoque l’entrée prochaine de sa station au sein du groupement Les Indés Radios.



L’ancienne animatrice de NRJ et Fun Radio, aujourd’hui meneuse de jeu sur Europe 1, publie chez DashBook "L’Envers du Micro". Dans ce livre, Marion Gagnot revisite vingt ans de carrière à la radio à travers souvenirs, confidences et moments marquants. Au micro de Rémy Bertholon, elle revient sur ses expériences aux côtés de Cauet dans Marion teste ton mec, du "Night Show" avec Anne-So ou encore de "Marion et les garçons". 
L’épisode accueille également Jean Clergue, président de Pyrénées FM, qui détaille le développement de sa station régionale, passée récemment en catégorie B. Il évoque son intégration prochaine au groupement Les Indés Radios. Une évolution stratégique pour cette radio du sud-ouest, qui poursuit sa structuration tout en renforçant sa présence régionale.

Dans la dernière partie du podcast, Olivier Oddou retrace les 40 ans de Fun Radio, une station mythique des années 1990 qui a marqué toute une génération d’auditeurs et révélé de nombreux animateurs. L’épisode propose un voyage dans les archives et un extrait exclusif d’une interview du fondateur Éric Péchadre.


Tags : Des Ondes Vocast, Éric Péchadre, Europe 1, Fun Radio, Jean Clergue, Marion Gagnot, podcast, Pyrénées FM, Rémy Bertholon



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


