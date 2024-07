François Fyon nommé directeur délégué d’Europe 2

François Fyon commence sa carrière en tant qu’animateur radio en 1999 chez Bel RTL à Bruxelles. Il rejoint ensuite Fun Radio Belgique, où il occupe successivement les postes d’animateur, de programmateur musical, et enfin de coordinateur d’antenne, fonction qu'il assure jusqu'en 2006. Il intègre ensuite le Groupe 1981 et travaille pour la station Vibration à Orléans, où il exerce les mêmes responsabilités. En 2012, il est promu Directeur d’antenne pour les stations Vibration, Forum, puis Wit FM. Dès 2017, en tant que Directeur délégué, il supervise un portefeuille élargi comprenant Vibration, Forum, Wit FM, Voltage, Latina, Swigg, Ado, Blackbox, et Oüi FM. En 2022, François Fyon lance sa propre entreprise, FF Conseils, proposant des services de consulting en stratégies audio pour les marques, institutions et radios en France, en Belgique, et au Maroc.