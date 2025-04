Europe 2 officialise l'arrivée de Sébastien Cauet

"L'animateur sera entouré de ses fidèles complices : Stouf, Piètre et Corentin. La joyeuse équipe promet de réveiller les auditeurs d'Europe 2 en retournant l'actualité dans la bonne humeur, mêlant le rire et l'autodérision avec une liberté de ton unique" annonce la station.

"Je me réjouis de l'arrivée de Sébastien Cauet, véritable artiste populaire en parfaite adéquation avec le projet et les ambitions que nous affichons pour Europe 2. Accompagné de sa troupe, il impulsera à l'antenne une dynamique positive avec l'originalité qu'on lui connaît. Je tiens par ailleurs à remercier chaleureusement Benjamin Castaldi d’avoir incarné, depuis la rentrée dernière, aux côtés de Marie Solis et Fabien Delettres, la nouvelle identité "Pop" d'Europe 2" a déclaré ce matin Alain Liberty, directeur général des radios musicales de Lagardère Radio.