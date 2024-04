"Jazz 40" : la nouvelle émission "Jazz et économie" de TSF Jazz

Chaque numéro, Philippe Heim reçoit une personnalité du monde de l’entreprise qui partage avec nous son amour du jazz, à travers une sélection musicale sélectionnée par ses soins. Philippe Heim explore le lien qui unit son invité avec la "note bleue" et la manière dont cela fait écho avec son quotidien de dirigeant et d’entrepreneur. Le premier numéro a été enregistré en compagnie Xavier Durand, directeur générale de Coface, la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, qui est également un grand fan de jazz et un joueur de bugle.

Nicolas Namias (président du directoire du groupe BPCE) et Philippe Hayat (fondateur de l’association 100 000 entrepreneurs) +seront les prochains invités.