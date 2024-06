Mouv' : "Déco-Reco" met les invités face à leur obligation d'être connecté

Si les activités de leurs invités impliquent d'être très connecté, comment le gèrent-ils ? Trouvent-ils l'envie et le temps de la déconnexion ? Ce sont les questions que Ben et Jub leur posent, avec humour, à l'occasion de cette série d'émissions. Leurs 5 invités vont se confier tour à tour sur cette équation avec franchise, lucidité et une bonne dose de malice.

Dans la première partie de l'émission, Ben et Jub s'emploient à les mettre en "mode avion". Dans la seconde , ils les reconnectent, se saisissent de leurs ordis, ouvrent leurs dossiers et les interpellent ainsi sur leur parcours et leurs expériences. Durant l'émission, le duo réserve également quelques surprises à ses invités sous la forme de "happenings". Une série d'émissions à retrouver du lundi 10 au vendredi 14 juin à 21h sur Mouv'.