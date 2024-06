À partir du 8 juillet, un été en trois temps sur RCF

Les auditeurs pourront également s’évader au rythme de la musique avec "For me, formidable" (8 épisodes en hommage à Charles Aznavour, réalisés à l’occasion du centenaire de sa naissance), "L'été des festivals" (une occasion de sillonner la France à la rencontre des artistes et des organisateurs de festivals de musique classique ou folklorique) et "Coast to coast" à la découverte des origines du rock et de la country. L’antenne proposera également cet été de réécouter des émissions ou chroniques historiques passionnantes comme "Les Racines du présent" et "Ce jour dans l'histoire"...