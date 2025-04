Martinique La 1ère recrute ses voix estivales

Dans le but de dynamiser sa grille estivale, Martinique La 1ère organise pour la deuxième année consécutive le concours La Voix des Vacances. Cette initiative vise à offrir une chance aux passionnés de radio de devenir animateurs durant les mois de juillet et août 2025. Les candidats sélectionnés auront l'opportunité d'animer des émissions en direct, les samedis et dimanches de 15h à 18h.​

Pour être éligibles, les candidats doivent résider en Martinique entre mai et août 2025 et être âgés de 18 à 35 ans. Ils doivent également être disponibles le mercredi 23 avril pour une séance photo et vidéo, ainsi que les week-ends de juillet et août pour les émissions en direct. Les qualités recherchées incluent le sens du collectif, la créativité, la ponctualité, une bonne diction et une culture générale solide.