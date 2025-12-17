Radio Pulsar mobilise son antenne pour valoriser l’ESS

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Radio Pulsar met en œuvre une action de terrain qui s’inscrit dans sa mission de média de proximité. La station organise le 20 décembre une soirée ouverte au public, avec pour temps fort une tombola culturelle. `

L’objectif affiché est de promouvoir les structures locales issues de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), dans un contexte marqué par les incertitudes liées au Projet de Loi de Finances. En s’appuyant sur ses partenaires culturels, la radio souhaite apporter une visibilité concrète à celles et ceux qui participent activement à la vitalité culturelle de la Vienne.