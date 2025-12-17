La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 17 Décembre 2025 - 06:45

Radio Pulsar mobilise son antenne pour valoriser l’ESS


Radio Pulsar annonce l’organisation d’une soirée de Noël le 20 décembre à l’Envers du Bocal à partir de 19h, avec une tombola culturelle ouverte à toutes et tous. L’événement s’inscrit dans un engagement en faveur de l’Économie Sociale et Solidaire, en lien avec la tribune #LeBudgetDuSilence relayée par la station.



À l’occasion des fêtes de fin d’année, Radio Pulsar met en œuvre une action de terrain qui s’inscrit dans sa mission de média de proximité. La station organise le 20 décembre une soirée ouverte au public, avec pour temps fort une tombola culturelle. `
L’objectif affiché est de promouvoir les structures locales issues de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), dans un contexte marqué par les incertitudes liées au Projet de Loi de Finances. En s’appuyant sur ses partenaires culturels, la radio souhaite apporter une visibilité concrète à celles et ceux qui participent activement à la vitalité culturelle de la Vienne.

La tombola, animée en direct à partir de 19h, s’appuie sur des partenaires tels que Confort Moderne, la Fanzinothèque, l’Espace Mendès France ou encore la librairie La Belle Aventure. Les billets sont disponibles en ligne via la plateforme HelloAsso. Par cette action, Radio Pulsar mobilise son antenne et sa communauté autour d’un événement qui combine action solidaire, engagement éditorial et présence physique sur le territoire.

Une radio impliquée dans les dynamiques collectives

L’initiative du 20 décembre s’inscrit dans une mobilisation plus large, à laquelle Radio Pulsar prend part en relayant la tribune #LeBudgetDuSilence. Rédigée par l’Association Les Locales, avec le soutien de la Ferarock et de Radio Campus France, cette tribune émane de la Mobilisation et Coopération Art et Culture (MCAC), un collectif qui regroupe près de 80 fédérations, réseaux et organisations professionnelles du champ artistique et culturel.

Tags : Noël, proximité, Radio Pulsar



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


