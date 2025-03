RCF célèbre le Triduum Pascal depuis l’île de Saint-Honorat

Le Jeudi et le Vendredi saint, les équipes de RCF diffuseront en direct les offices de 07h40 et 12h00. Ceux-ci seront suivis d’entrevues et de reportages au sein de l’abbaye. Du jeudi au dimanche, les réseau proposera en direct : la messe de la Cène (le 17 avril à 16h30), la messe de la Passion (le 18 avril à 14h30), les Vêpres (le 17 avril à 17h00) et, bien entendu, la messe de Pâques (le 20 avril à 10h50). La Vigile pascale sera également diffusée de 02h à 05h30, la nuit du samedi au dimanche de Pâques.

Dans l’Église catholique, le Triduum Pascal est un temps liturgique qui se déploie du Jeudi saint au Samedi saint pour aboutir à la fête de Pâques. Il permet aux croyants de célébrer la Passion, la Mort et la Résurrection de Jésus-Christ...