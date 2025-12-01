La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 1 Décembre 2025 - 07:40

Quand les radios bretonnes unissent leurs voix aux Trans Musicales


À l’occasion des 47e Trans Musicales de Rennes, les radios de la CORLAB s’associent pour la première fois autour d’un plateau mutualisé. Du 4 au 6 décembre 2025, Radio BOA, Radio Balises, Radio Laser et Transistoc’h proposeront une émission commune diffusée chaque jour en direct de 16h à 17h, depuis l’espace presse du Liberté.



Les radios membres de la CORLAB (Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne) couvrent ensemble la 47e édition des Trans Musicales à Rennes, rendez-vous incontournable pour la scène musicale émergente. Pendant trois jours, du jeudi 4 au samedi 6 décembre, elles installeront un plateau partagé à l’espace presse du Liberté. Ce dispositif éditorial commun proposera chaque après-midi une heure d’émission en direct, consacrée aux artistes programmés, dont Cocanha, Dolphin Hyperspace ou encore Odoneila. Cette production collective sera diffusée sur les antennes participantes : Radio BOA en DAB+, Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+ dans le bassin rennais, Radio Balises sur le 99.8 FM dans le Grand Pays de Lorient, et Transistoc’h sur le 100.4 FM en centre Finistère.


L’opération sera également relayée sur le compte Instagram de la CORLAB, prolongeant la visibilité de l’initiative sur le numérique.

Tags : délocalisation, musique, Radio Balises, Radio BOA, Radio Laser



Frédéric Brulhatour
Frédéric Brulhatour


