Quand les radios bretonnes unissent leurs voix aux Trans Musicales

Les radios membres de la CORLAB (Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne) couvrent ensemble la 47e édition des Trans Musicales à Rennes, rendez-vous incontournable pour la scène musicale émergente. Pendant trois jours, du jeudi 4 au samedi 6 décembre, elles installeront un plateau partagé à l’espace presse du Liberté. Ce dispositif éditorial commun proposera chaque après-midi une heure d’émission en direct, consacrée aux artistes programmés, dont Cocanha, Dolphin Hyperspace ou encore Odoneila. Cette production collective sera diffusée sur les antennes participantes : Radio BOA en DAB+, Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+ dans le bassin rennais, Radio Balises sur le 99.8 FM dans le Grand Pays de Lorient, et Transistoc’h sur le 100.4 FM en centre Finistère.

