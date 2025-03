Une alliance stratégique pour le futur des médias chrétiens

R CF et Radio Notre Dame affichent chacune 40 années d’existence. Ensemble, elles réunissent 502 000 auditeurs réguliers et comptabilisent plus de 500 000 visites par mois sur leurs sites respectifs rcf.fr et radionotredame.net. Leur force repose sur un solide collectif composé de plus de 100 journalistes, 300 salariés et 3 000 bénévoles. La diffusion de leurs programmes s’étend en France et en Belgique.

Cette nouvelle organisation a pour vocation de renforcer la présence des radios chrétiennes dans le paysage audiovisuel français. Le défi éditorial sera de concilier la proximité avec les auditeurs, l’actualité nationale et internationale, tout en donnant la parole à toutes les opinions pour nourrir un débat respectueux et constructif.