RCF s'intéresse à l'avenir de la radio

Trois invités au micro de Antoine Bellier : Laurent Dominici (directeur général adjoint RCF en charge du développement et du produit digital), Patrick Lonchampt (président de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire) et Jean-Marc Dubreuil (responsable France du Worlddab). À l'heure d'internet et de la 4G - et prochainement du développement de la 5G - le DAB+ est-il vraiment nécessaire pour écouter la radio ? Voilà une question posée aux invités qui ont fait le choix du DAB+."L'enjeu est de pouvoir rejoindre le plus grand nombre d'auditeurs" selon Laurent Dominici. Et pour Patrick Lochampt : "le DAB+, c'est anonyme et gratuit".L'émission est à écouter ci-dessous ou ICI