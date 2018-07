France Inter vous invite à passer l'été avec Homère

Cet ouvrage de 256 pages est à l’origine une série d’émissions diffusées pendant l’été 2017 sur France Inter (lire ICI ) qui avaient été présentées par Sylvain Tesson, considéré comme une sorte d'écrivain baroudeur et, qui est également l'auteur du livre "Dans les forêts de Sibérie" ou plus récemment de "Sur les chemins noirs". Cette fois-ci, Tesson entraînera les lecteurs dans voyage entre la mythologie et le monde d'aujourd'hui. "Un Été avec Homère", c'est d'abord l'Iliade et l'Odyssée comme on ne vous les a jamais racontées. Pour écrire "Un Été avec Homère", Sylvain Tesson s’est retiré sur une île des Cyclades, au bord de la mer Égée, dans la lumière, l’écume et le vent.Rappelons que l'Iliade est le récit de la guerre de Troie. L'Odyssée raconte le retour d'Ulysse en son royaume d'Ithaque. L'un décrit la guerre, l'autre la restauration de l'ordre. Tous deux dessinent les contours de la condition humaine. Une condition humaine qui devrait vous accompagner, à l'ombre, tout au long de cet été.