Le Groupe 1981 signe un contrat quinquennal avec RCS pour optimiser sa programmation

Dans le cadre de cet accord, RCS équipera l’ensemble des dix radios du Groupe 1981 avec deux de ses solutions phares : GSelector (un logiciel de programmation musicale avancé, conçu pour optimiser la sélection des titres et l’enchaînement des contenus selon une logique éditoriale fine et dynamique) et Zetta (une solution d’automation radio qui permet une gestion fluide et performante des flux de diffusion). Ces outils offriront au Groupe 1981 une infrastructure technologique robuste et évolutive, adaptée à la gestion de plusieurs antennes et à l’orchestration de centaines de départs publicitaires.

Ce contrat souhaite témoigner de l’ambition du Groupe 1981 de renforcer son positionnement sur le marché radiophonique en s’appuyant sur des technologies de pointe pour proposer une expérience d’écoute toujours plus qualitative.