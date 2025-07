Le SwissRadioDay ausculte les futurs possibles de la radio

Comme les années précédentes, le SwissRadioDay 2025 adopte une structure resserrée : une matinée de conférences et tables rondes, suivie d’un moment de réseautage autour d’un déjeuner et d’un cocktail offerts par SUISA et Swissperform. L’événement aura lieu au Kaufleuten à Zurich, avec possibilité de suivi en streaming pour les professionnels inscrits. Les billets sont téléchargeables en ligne et les désistements doivent être signalés avant le 26 août afin de limiter le gaspillage alimentaire.Deux tables rondes majeures structureront la matinée. La première interrogera la gouvernance du secteur à l’heure des transformations réglementaires. "Qui déterminera demain les règles du jeu pour la radio en Suisse ?" est la question centrale posée. Susanne Wille, nouvelle directrice générale de SRG SSR, présentera une analyse de la politique des médias dans un contexte de polarisation et d’évolution des attentes entre service public et marché privé.