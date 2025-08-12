|
|
Le MAG 173 - L’été du renouveau pour la radio locale de Menton
Rédigé par Olivier Malcurat le Mardi 12 Août 2025 à 08:28 | modifié le Mardi 12 Août 2025 à 08:28
Fondée en 2017 à Castillon, dans les Alpes-Maritimes, Radio Fréquence Méditerranée s’apprête à vivre un été charnière avec l’obtention d’une fréquence FM permanente. Rencontre avec Jean-Luc Ghisolfo, fondateur passionné, qui revient sur le parcours atypique de cette radio de proximité et ses projets pour la rentrée.
Rédigé le Mardi 12 Août 2025
