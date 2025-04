Radio Nova bascule du dernier Master Control DOS vers Zetta

Désormais, Nova passe à GSelector pour la programmation musicale et Zetta pour la diffusion. Des outils modernes, pensés pour le cloud, la réactivité, et la centralisation. “On gagne en souplesse et en efficacité”, se réjouit Romain Dupont, programmateur. “C’est un vrai saut générationnel.”

Ce changement clôt une page de l’histoire technologique de la radio. Mais comme le dit Christian Zonta : “C’est aussi une belle ouverture vers des usages plus créatifs, plus fluides, et surtout adaptés aux défis d’aujourd’hui.”

Vous retrouverez un dossier complet sur cette bascule le n°171 de La Lettre Pro de la Radio de mai 2025.

