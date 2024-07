RCS et Leading Technologies unissent leurs forces sur le marché italien

RCS Sound Software est bien connu dans l'industrie pour ses produits présents dans des milliers de stations de radio et de télévision, de chaînes musicales, de services câblés, d'agences de publicité, de réseaux satellites et de webradios. Les noms les plus respectés de l'industrie choisissent RCS en raison de sa garantie de fiabilité et de son service de support 24/7. De son côté, Leading Technologies a récemment élargi son portefeuille de produits et d'offres avec une nouvelle marque propriétaire, LTECH Software, en 2023. La société a également diversifié son rôle en devenant à la fois intégrateur de système et architecte de solution, offrant ainsi des solutions logicielles et des intégrations complètes.