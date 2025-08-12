|
Irlande : 3.5 millions d’auditeurs quotidiens, un record historique Quand la vidéo s’invite sur le tableau de bord, la radio doit être présente SociAudio 2025 : La Lettre Pro de la Radio prend le pouls de la profession Le MAG 173 - L’été du renouveau pour la radio locale de Menton Le BRF bientôt exclusivement accessible en numérique à Bruxelles L’écoute de podcasts au Royaume-Uni atteint un nouveau palier en 2025 Le CRTC met en place un fonds temporaire pour soutenir les infos locales à la radio Innov’Audio Paris réunira la filière audio digitale à Radio France La radio linéaire rattrapée par le podcast chez les jeunes américains Le MAG 173 - RCF Notre Dame : une fusion pour bâtir un média chrétien audacieux et singulier
|
Les News
En direct de Podcast Magazine
Lisez le magazine en version papier, en version liseuse, en version audio, en version articles… Voir toutes nos offres Découvrir le Magazine Découvrir nos…
|
Quand la vidéo s’invite sur le tableau de bord, la radio doit être présente
Rédigé par Brulhatour le Mercredi 13 Août 2025 à 07:21 | modifié le Mercredi 13 Août 2025 à 07:21
Publié sur le blog de Xperi, l’article “The In-Vehicle Video Revolution is Arriving: Radio Needs to Be Here for It” met en avant la montée de la vidéo embarquée dans les véhicules connectés. Ce phénomène ouvre aux radios une nouvelle voie pour engager leurs auditeurs grâce à des contenus courts et ciblés, sans remplacer l’audio mais en le complétant.
Vous pouvez lire les [https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html] CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Rédigé le Mercredi 13 Août 2025
|
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD