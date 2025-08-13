|
Irlande : 3.5 millions d’auditeurs quotidiens, un record historique
Rédigé par Brulhatour le Mercredi 13 Août 2025 à 08:22 | modifié le Mercredi 13 Août 2025 à 08:22
La dernière enquête JNLR/Ipsos (juillet 2024 – juin 2025) confirme la solidité de la radio en Irlande : 3.5 millions d’auditeurs chaque jour de semaine, soit 79% des adultes. La radio représente 76% de l’écoute audio totale et capte 88% de l’audio commercial hors abonnements. L’audience reste forte sur toutes les tranches d’âge.
