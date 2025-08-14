|
|
ACPM : plus de 31 millions de téléchargements pour les podcasts certifiés en juillet
Rédigé par Brulhatour le Jeudi 14 Août 2025 à 07:58 | modifié le Jeudi 14 Août 2025 à 07:58
En juillet 2025, les podcasts certifiés par l’ACPM ont généré plus de 31 millions de téléchargements dans le monde. Plusieurs marques et groupes radio se distinguent dans les différents classements mensuels, confirmant leur ancrage dans l’audio à la demande, avec des volumes de diffusion élevés et une production soutenue.
