40 ans après Coluche, la radio se mobilise avec Radio Restos

Depuis 2020, les plus grandes voix de la radio française se rassemblent pour soutenir les Restos du Cœur. Cette année encore, des dizaines d’animatrices et d'animateurs se réunissent bénévolement autour d’une programmation festive, solidaire et engagée.

Nouveauté cette année : une émission spéciale diffusée pendant le week-end sur les ondes FM des grandes radios partenaires, pour célébrer les 40 ans de ce formidable élan de solidarité initié par Coluche.

Radio Resto continue de se mobiliser pour la petite enfance. Aujourd’hui, 1 enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté en France. En 2024, plus de 128 000 enfants de moins de 3 ans ont été accueillis par Les Restos du Cœur. Un chiffre en constante augmentation.