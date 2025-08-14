|
|
|
Belgique : Fun Radio prépare la rentrée avec deux nouveaux rendez-vous
Rédigé par Brulhatour le Jeudi 14 Août 2025 à 08:39 | modifié le Jeudi 14 Août 2025 à 08:39
À partir du 25 août, Fun Radio lance deux nouveaux rendez-vous quotidiens. Ivan retrouve l’antenne pour une émission en fin de journée, accompagné de Sarah et Scott, tandis que Simon et Jeanne prennent la fin de matinée. Ces nouveautés visent à renforcer l’offre en direct, avec une place importante donnée à l’interaction et aux contenus pop culture et musicaux.
Rédigé le Jeudi 14 Août 2025
|
