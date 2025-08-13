|
Les News
Global confirme sa suprématie sur la radio commerciale au Royaume-Uni
Rédigé par Brulhatour le Mercredi 13 Août 2025 à 13:33 | modifié le Mercredi 13 Août 2025 à 13:33
Avec une audience hebdomadaire de 29 millions de personnes, Global reste le premier groupe de radio commerciale au Royaume-Uni selon les résultats RAJAR du deuxième trimestre 2025. Le groupe bat plusieurs records, notamment en part d’écoute (27.7%) et en volume d’heures (283 millions), confortant sa position dominante dans un paysage radio en mutation.
Rédigé le Mercredi 13 Août 2025
