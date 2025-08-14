|
|
Marché australien de la radio : stabilité globale, forte dynamique sur le numérique
Rédigé par Brulhatour le Jeudi 14 Août 2025 à 12:14 | modifié le Jeudi 14 Août 2025 à 12:14
Commercial Radio & Audio (CRA) annonce 309.2 M$AU de revenus radio au 2e trimestre 2025, un niveau stable sur un an. La radio métropolitaine reste à 177.1 M$AU, la région recule à 103.4 M$AU (-5.3%), tandis que l’audio numérique progresse fortement (+27.4%) à 28.7 M$AU, porté par le streaming et le podcast.
Rédigé le Jeudi 14 Août 2025
