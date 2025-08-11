La Lettre Pro de la Radio La Lettre Pro de la Radio
Le CRTC met en place un fonds temporaire pour soutenir les infos locales à la radio

Innov’Audio Paris réunira la filière audio digitale à Radio France

La radio linéaire rattrapée par le podcast chez les jeunes américains

Le MAG 173 - RCF Notre Dame : une fusion pour bâtir un média chrétien audacieux et singulier

Classement "Le Radio Buzz 40" / La Lettre Pro de la Radio

Le MAG 173 - Radio Espérance : une radio stéphanoise nationale

Innov’Audio Paris réunira la filière audio digitale à Radio France

Rédigé par le Lundi 11 Août 2025 à 08:51 | modifié le Lundi 11 Août 2025 à 08:51



Le mardi 25 novembre 2025, l’écosystème de l’audio digital se retrouvera à Radio France pour la 8e édition d’Innov’Audio Paris. Organisé par l’ACPM et Médiamétrie avec le soutien de Kantar Media, l’événement réunira éditeurs, plateformes, producteurs de podcasts, agences et annonceurs autour de tables rondes et d’interventions d’experts.



Le 25 novembre prochain, à partir de 17h30, Radio France accueillera la 8ᵉ édition d’Innov’Audio Paris, un événement devenu incontournable pour les professionnels de l’audio digital en France. Ce rendez-vous est organisé par l’ACPM (Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias) et Médiamétrie, avec le soutien de Kantar Media.
L’événement vise à rassembler l’ensemble des acteurs de l’audio digital autour de discussions concrètes et prospectives. Sont attendus : producteurs de podcasts, éditeurs, plateformes, régies publicitaires, agences médias, annonceurs ainsi que diverses personnalités influentes du secteur. Objectif : dresser un état des lieux, partager les évolutions du marché et ouvrir des perspectives sur les enjeux actuels et futurs.
 

Au programme de cette édition : des tables rondes, des analyses de tendances, des interventions d’experts et des échanges autour des transformations majeures de l’audio en France.
Innov’Audio Paris se tiendra à Radio France, au 116 avenue du Président‑Kennedy dans le 16ᵉ arrondissement de Paris. L’accès se fera via la porte Raynouard. L’accueil des participants débutera à 17h30, et la soirée commencera officiellement à 18h00. Comme chaque année, l’inscription est gratuite mais soumise à validation par les organisateurs, le nombre de places étant limité.


Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur

