Innov’Audio Paris réunira la filière audio digitale à Radio France

Le 25 novembre prochain, à partir de 17h30, Radio France accueillera la 8ᵉ édition d’Innov’Audio Paris, un événement devenu incontournable pour les professionnels de l’audio digital en France. Ce rendez-vous est organisé par l’ACPM (Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias) et Médiamétrie, avec le soutien de Kantar Media.

L’événement vise à rassembler l’ensemble des acteurs de l’audio digital autour de discussions concrètes et prospectives. Sont attendus : producteurs de podcasts, éditeurs, plateformes, régies publicitaires, agences médias, annonceurs ainsi que diverses personnalités influentes du secteur. Objectif : dresser un état des lieux, partager les évolutions du marché et ouvrir des perspectives sur les enjeux actuels et futurs.

