SociAudio 2025 : La Lettre Pro de la Radio prend le pouls de la profession

Dans un contexte de bouleversements technologiques, économiques et sociaux, l'enquête SociAudio 2025 vise à dresser un état des lieux précis du secteur. Moral des équipes, conditions de travail, perspectives économiques, innovation, emploi : l’enquête passe au crible les grandes tendances qui façonnent l’écosystème de la radio et de l’audio.
Accessible en quelques minutes seulement, le questionnaire permet aussi de participer sans obligation à un tirage au sort avec, à la clé, trois récepteurs FM / DAB+ offerts par Technisat (d’une valeur totale de plus de 1 000 €).
Mise en ligne : juillet 2025
Résultats attendus : octobre/novembre 2025
À travers cette initiative, La Lettre Pro poursuit sa mission d’observation et de valorisation du monde audio, en donnant la parole à celles et ceux qui le font vivre au quotidien.
Lecteurs, lectrices, abonné(e)s, employés ou dirigeants, votre avis compte : participez dès maintenant à l’enquête SociAudio 2025 en cliquant ICI !
Quotas Cibles – Panel Enquête Radio & Audio Francophone
Objectif : Panel représentatif basé sur 20 000 professionnels identifiés.
Taille minimale pour représentativité : 377 répondants.
Taille cible : entre 400 et 500 répondants.
