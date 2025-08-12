SociAudio 2025 : La Lettre Pro de la Radio prend le pouls de la profession

La Lettre Pro de la Radio La Lettre Pro de la Radio
La Lettre Pro de la Radio lance la première édition de son enquête annuelle "SociAudio, la confiance des radios", en partenariat avec XPERI, RCS et PodcastAI. Cette étude inédite s’adresse à tous les professionnels francophones de la radio et de l’audio digital, qu’ils soient salariés, indépendants, producteurs ou dirigeants.


Dans un contexte de bouleversements technologiques, économiques et sociaux, l'enquête SociAudio 2025 vise à dresser un état des lieux précis du secteur. Moral des équipes, conditions de travail, perspectives économiques, innovation, emploi : l’enquête passe au crible les grandes tendances qui façonnent l’écosystème de la radio et de l’audio.
Accessible en quelques minutes seulement, le questionnaire permet aussi de participer sans obligation à un tirage au sort avec, à la clé, trois récepteurs FM / DAB+ offerts par Technisat (d’une valeur totale de plus de 1 000 €).

Mise en ligne : juillet 2025

Résultats attendus : octobre/novembre 2025
À travers cette initiative, La Lettre Pro poursuit sa mission d’observation et de valorisation du monde audio, en donnant la parole à celles et ceux qui le font vivre au quotidien.

Lecteurs, lectrices, abonné(e)s, employés ou dirigeants, votre avis compte : participez dès maintenant à l’enquête SociAudio 2025 en cliquant ICI  !

Quotas Cibles – Panel Enquête Radio & Audio Francophone

Objectif : Panel représentatif basé sur 20 000 professionnels identifiés.
Taille minimale pour représentativité : 377 répondants.
Taille cible : entre 400 et 500 répondants.


