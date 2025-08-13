La Lettre Pro de la Radio La Lettre Pro de la Radio
La proximité sous toutes ses formes au RadioTour Île-de-France

Rédigé par le Mercredi 13 Août 2025 à 09:21



Le RadioTour fera étape à Boulogne le 9 octobre 2025 pour une journée de conférences et d’échanges dédiée à la radio locale et au numérique. Autour du thème "Proximité augmentée", cette session francilienne abordera les mutations des usages, les enjeux du DAB+, du podcast, de l’IA et les liens renouvelés entre antennes, terrain et digital.



Lors de cette étape, nous examinerons comment les radios locales franciliennes traduisent concrètement la proximité dans leur quotidien. Les débats porteront notamment sur les leviers éditoriaux, l’ancrage territorial et l’utilisation des plateformes numériques. Un deuxième temps fort viendra prolonger cette réflexion avec "La proximité en direct", où il sera question d’engagement sur le terrain et en ligne.
Une session dédiée aux formats multi-plateformes traitera de la diversité des canaux actuels : radio linéaire, podcast natif, DAB+, enceintes connectées. Les intervenants aborderont la manière dont les contenus sont pensés et diffusés en fonction des usages. Ce segment sera complété par une table ronde finale autour de la “proximité augmentée en action”, avec des cas concrets intégrant podcast, IA et diffusion numérique.
 

Comme à chaque édition, le RadioTour Île-de-France mettra également à l’honneur des projets inspirants avec deux séquences “Coup de cœur” : l’une par La Lettre Pro, l’autre par Podcast Magazine. Des temps de pause connectée permettront aux participants d’échanger avec les partenaires techniques et institutionnels présents. L’événement se clôturera par un moment de networking en fin d’après-midi.
Cette première étape de la saison 2025-2026 se déroulera au Mercure Boulogne (37 place René Clair à Boulogne-Billancourt).

Les inscriptions sont déjà possibles ICI.


Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur