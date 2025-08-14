La Lettre Pro de la Radio La Lettre Pro de la Radio
Belgique : Fun Radio prépare la rentrée avec deux nouveaux rendez-vous ACPM : plus de 31 millions de téléchargements pour les podcasts certifiés en juillet Tendance Ouest relance "Le Débrief 100% HAC" pour une nouvelle saison Global confirme sa suprématie sur la radio commerciale au Royaume-Uni La proximité sous toutes ses formes au RadioTour Île-de-France Irlande : 3.5 millions d'auditeurs quotidiens, un record historique Quand la vidéo s'invite sur le tableau de bord, la radio doit être présente SociAudio 2025 : La Lettre Pro de la Radio prend le pouls de la profession Le MAG 173 - L'été du renouveau pour la radio locale de Menton  Le BRF bientôt exclusivement accessible en numérique à Bruxelles
Tendance Ouest relance "Le Débrief 100% HAC" pour une nouvelle saison

Rédigé par le Jeudi 14 Août 2025 à 07:11 | modifié le Jeudi 14 Août 2025 à 07:11



Le podcast "Le Débrief 100% HAC", produit par Tendance Ouest en partenariat avec Foot Normand et Le Courrier Cauchois, revient pour une deuxième saison. Deux fois par mois, il proposera des échanges autour de l’actualité du Havre Athletic Club, avec des invités et des analyses diffusés sur les ondes et en streaming.



Après un maintien en Ligue 1 au terme d’une saison disputée, "Le Débrief 100% HAC" poursuit sa production pour une deuxième année. Sa formule reste inchangée : joueurs, supporters, coaches, dirigeants et consultants sont invités à revenir sur l’actualité du Havre Athletic Club. Ce podcast, produit par Tendance Ouest en partenariat avec Foot Normand et Le Courrier Cauchois, garde son rythme de deux diffusions mensuelles. Chaque épisode réunit un invité "Ciel & Marine" autour de la table pour analyser les derniers résultats du club. Les discussions sont animées par Célia Caradec pour Tendance Ouest, accompagnée de Mathieu Billeaud (Foot Normand) et Luc Gallais (Le Courrier Cauchois). Le programme est disponible à la fois sur les supports radio traditionnels et sur les principales plateformes de streaming. 


"Le Débrief 100% HAC"  est accessible sur le site de Tendance Ouest, sur ceux de Foot Normand et du Courrier Cauchois, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio. Les auditeurs peuvent ainsi retrouver les épisodes en direct, en replay ou en écoute à la demande, consolidant la présence du programme sur l’ensemble des canaux radio et audio digitaux.


Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur