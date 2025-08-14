Tendance Ouest relance "Le Débrief 100% HAC" pour une nouvelle saison

Après un maintien en Ligue 1 au terme d’une saison disputée, "Le Débrief 100% HAC" poursuit sa production pour une deuxième année. Sa formule reste inchangée : joueurs, supporters, coaches, dirigeants et consultants sont invités à revenir sur l’actualité du Havre Athletic Club. Ce podcast, produit par Tendance Ouest en partenariat avec Foot Normand et Le Courrier Cauchois, garde son rythme de deux diffusions mensuelles. Chaque épisode réunit un invité "Ciel & Marine" autour de la table pour analyser les derniers résultats du club. Les discussions sont animées par Célia Caradec pour Tendance Ouest, accompagnée de Mathieu Billeaud (Foot Normand) et Luc Gallais (Le Courrier Cauchois). Le programme est disponible à la fois sur les supports radio traditionnels et sur les principales plateformes de streaming.

