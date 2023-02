RadioWeek : l'Arcom récompensée pour ses actions en faveur de la radio

Et ce n'est pas terminé : "FM, DAB, podcast… À l'Arcom, 2023 s'annonce dense et prometteuse" (lire ICI ) comme le souligne une interview exclusive d'Hervé Godechot, président du groupe de travail "Radio et Audio numérique" à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, née officiellement le 1er janvier 2022.Depuis cette date, qui a ouvert une nouvelle page de la régulation en France, l'Arcom n'aura pas ménagé sa peine : des études, des appels aux candidatures, une Fête de la radio, de nombreuses activations de multiplex, des auditions pour nommer les dirigeants de Radio France et de France Médias Monde ou encore un projet stratégique 2023-2025, récemment dévoilé (lire ICI ).