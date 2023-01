L'Arcom veut "construire la régulation audiovisuelle et numérique de demain"

L'Arcom souhaite "protéger les public et oeuvrer à un environnement audiovisuel et numérique de confiance" (en renforçant les actions d’éducation aux médias ou en accompagnant la transition écologique, en contribuant à la limitation de l’impact environnemental des acteurs audiovisuels et numériques.

Ensuite, l'Arcom veut "favoriser la compétitivité et le pluralisme des acteurs audiovisuels et numériques" (en soutenant notamment le déploiement du DAB+). L'Arcom souhaite également "inscrire son action dans la nouvelle dynamique européenne et amplifier son volet international". Enfin l'autorité veut "adapter son fonctionnement aux transformations de la société et de l'environnement audiovisuel et numérique".