C Radio devient Playlist Radio

Pour la création de l’identité visuelle de Playlist Radio, le Groupe MontBlanc Médias a fait appel au directeur artistique Fred Morin, réactif, basé en Région Auvergne Rhône-Alpes. Pour sa diffusion, Playlist Radio est distribuée en FM sur les bassins de Cluses / Bonneville (91.1) et dans la Vallée de Chamonix (91.9). Le format de Playlist Radio se veut très digital dans son usage puisque l'ensemble des rubriques et programmes est podcastable grâce à la solution Saooti sur playlistradio.fr et un accès en DAB+ sera disponible dès le début 2022 sur le bassin genevois. Les contenus et articles rédactionnels sont à retrouver sur le site internet développé par l’agence web Boondooa et la page Facebook PlaylistRadio.fr. Playlist Radio est également accessible via une application dédiée ainsi que via Radioplayer France.