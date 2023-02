Le Winter Tour Radio Mont Blanc à Saint-Gervais

C’est sous le signe de la convivialité que le Winter Tour Radio Mont Blanc a fait étape à Saint-Gervais ce mercredi 15 février, dans un magnifique décor en altitude et avec les montagnes comme arrière plan. La station-village et ses atouts ont été mis à l’honneur durant 2h auprès des locaux et des vacanciers. À commencer par l’émission en direct du studio mobile ou pas moins de 6 invités se sont succédé au micro de Radio Mont Blanc pour raconter l’histoire et le patrimoine si uniques caractérisant Saint-Gervais, à travers la bouche de ceux qui y vivent et ceux qui font le village.