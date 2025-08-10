|
La radio linéaire rattrapée par le podcast chez les jeunes américains Le MAG 173 - RCF Notre Dame : une fusion pour bâtir un média chrétien audacieux et singulier Classement "Le Radio Buzz 40" / La Lettre Pro de la Radio Le MAG 173 - Radio Espérance : une radio stéphanoise nationale Au Royaume-Uni, la radio commerciale dépasse un nouveau cap historique Les 50 podcasts les plus écoutés aux États-Unis RFI en haoussa performe sur le numérique L’audio publicitaire surperforme tous les autres médias pendant le Prime Day 2025 IA Radio : le premier bouquet de radios musicales 100% générées par l'IA États-Unis : 70.5% des radios diffusent des infos locales
|
Les News
En direct de Podcast Magazine
Lisez le magazine en version papier, en version liseuse, en version audio, en version articles… Voir toutes nos offres Découvrir le Magazine Découvrir nos…
|
Le MAG 173 - RCF Notre Dame : une fusion pour bâtir un média chrétien audacieux et singulier
Rédigé par Olivier Malcurat le Lundi 11 Août 2025 à 06:51 | modifié le Lundi 11 Août 2025 à 06:51
Après 18 mois d’intense préparation, RCF et Radio Notre Dame fusionnent pour donner naissance à RCF Notre Dame. Un rapprochement attendu, mais non sans tensions, qui vise à renouveler le paysage radiophonique chrétien et à affirmer une identité forte.
Vous pouvez lire les [https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html] CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Rédigé le Lundi 11 Août 2025
|
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD