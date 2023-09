Le groupe MontBlanc Médias lance Top Fab

Une docu-série immersive et à forte dimension émotionnelle, suivra, en plusieurs épisodes, les étapes de fabrication du robot pour chacune des 3 équipes. Les premiers épisodes seront à retrouver au moment de la Semaine de l’Industrie fin novembre, les suivants au moment de Global Industrie fin mars et les derniers après la compétition. À de multiples reprises durant l’année, les élèves ainsi que les collaborateurs des entreprises industrielles interviendront en direct sur Radio Mont Blanc pour raconter leurs travaux autour du robot et leur ressenti.

Pour concerner davantage les jeunes à l’industrie locale, Radio Mont Blanc créé un Prix “créateur de contenus”, invitant les élèves inscrits au First Tech Challenge sur les 2 savoie, à créer leurs propres vidéos sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok, avec dotation financière à la clé, offerte par Le Crédit Agricole des 2 Savoie, partenaire majeur de Top Fab.