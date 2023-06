Radio Mont Blanc lance son 3e Éco-Tremplin

Cette année la phase de candidature ( ICI) s’étend sur une durée plus longue de 3 mois, du lundi 12 juin au dimanche 10 septembre 2023. Après la phase de candidature, le jury composé des équipes de Radio Mont Blanc et des partenaires, sélectionnera 2 finalistes par catégorie qui se "défieront" en direct au micro de Radio Mont Blanc depuis le studio, afin de convaincre le jury et les auditeurs lors du "Grand Oral", du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2023 . Un lauréat sera désigné pour chacune des 8 catégories, mais également 3 autres lauréats, à travers 2 prix coups de cœur et le Grand Prix de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les récompenses offrent aux gagnants un programme de visibilité avec une campagne de communication sur Radio Mont Blanc et un accompagnement visibilité & réseau avec l'ensemble des partenaires. Les 11 lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie de remise de prix qui se déroulera dans les espaces réceptifs du Groupe MontBlanc Médias à Thyez le jeudi 30 novembre.