Radio Mont Blanc lance son 4e Éco-Tremplin

Radio Mont Blanc s’engage à accompagner et soutenir la communauté dynamique Eco-Tremplin, en offrant cette année plus d’opportunités médiatiques et en facilitant les échanges entre les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial. Durant la période d’activation de l’Eco-Tremplin, Radio Mont Blanc donne la parole aux précédents lauréats à travers un format d’expression "magazine" depuis son infrastructure "plateau télé", permettant ainsi une meilleure visibilité de leurs parcours et une reconnaissance accrue de leurs efforts, avec la complicité et l’expertise des partenaires associés à l’Eco-Tremplin.