Radio Mont Blanc récompense les entrepreneurs

Depuis son lancement, L’Éco Tremplin Radio Mont Blanc a révélé près de 40 entrepreneurs prometteurs et mobilisé une communauté croissante d’acteurs engagés. Cette année, l’économie circulaire émerge puisque la majorité des lauréats a montré comment réinventer les filières de réparation locale, comment redonner vie aux objets pour réduire ses déchets et son empreinte carbone, dans des secteurs variés comme l’alimentaire, le bâtiment, la montagne ou encore la vie quotidienne.

Transformer les comportements nécessite aussi de garantir santé et solidarité, une priorité également mise à l’honneur avec la récompense de plusieurs lauréats engagés dans cette voie.