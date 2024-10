Voici le 166e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Rejoignant 150 000 auditeurs par semaine, Radio Mont Blanc a progressé de +25% dans les derniers sondages d’audience. Sous la houlette de sa directrice, la station s’engage à travers de nouveaux contenus, s’inscrivant dans le développement durable de l’arc alpin.La répartition des fréquences FM et DAB+ dans la région de Grenoble révèle une diversité de services radiophoniques, avec des catégories distinctes adaptées aux radios locales, commerciales et nationales. À travers ces données, on peut observer l’importance croissante du DAB+ et les enjeux qui en découlent pour l’avenir de la radio dans la région. Tour d’horizon de ce paysage radiophonique...Née des dernières attributions de fréquences FM en Haute-Savoie, Globule Radio (90.5) diffuse depuis 2017 sur un territoire qui passe de 13 000 habitants à l’année à plus de 100 000 en été ! Une jeune radio, innovante, dont la mission strictement locale est tournée vers la vallée de Chamonix, ses acteurs, ses habitants et ses touristes de passage.Depuis sa création en 1988 à Chambéry, France Bleu Pays de Savoie s’est considérablement développée pour couvrir aujourd’hui les deux Savoie et l’Ain. La station emploie 32 salariés, dont 7 animateurs, 6 journalistes à Chambéry et 2 à Annecy.Dix-sept ans après avoir rendu le micro du morning de Radio Espace, Christian d’Aubarède est de retour cette saison, accompagné d’Esther Coutin, Miss Rhône-Alpes 2022, pour quatre heures d’émission quotidienne.Cela fait 25 ans cette année que Thierry Masselis est au micro d’Alpes 1. Mais rien ne prédestinait ce Boulonnais à quitter les plages de la Côte d’Opale pour les sommets enneigés des Hautes-Alpes. Rien ne le prédestinait non plus à faire de la radio d’ailleurs. Portrait.Les radios associatives françaises sont en émoi. Le projet de loi de finances (PLF) 2025 prévoit une coupe drastique de 29% dans le Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER), une décision qui menace directement la survie de ces radios de proximité, essentielles à la diversité culturelle et démocratique. Face à cette situation inédite, les stations locales ont décidé de réagir, se mobilisant pour faire entendre leurs voix et sauver un secteur clé de l'économie sociale et solidaire.Nouvelle expérience radio pour l’animateur star du petit écran. Cette rentrée, Benjamin Castaldi a rejoint l’équipe du matin d’Europe 2. Produite par H2O, cette émission représente un défi de taille pour l’ensemble des équipes : relancer les audiences.N’oublions jamais que vivre de la radio est une chance au quotidien. Un métier de passionné qui commence tout jeune, à écouter le transistor sous la couette. Théo vient d’arriver sur Radio Contact avec toujours cette ivresse, cet amour du micro.Des avancées majeures sont présentées dans le domaine de la radiodiffusion, avec des solutions allant du nouvel émetteur FM 2 kW de WorldCast Systems aux outils de streaming de RCS Revma. Digidia et Ferncast complètent ce panorama avec des technologies pour le DAB/DRM et le contrôle du volume sonore. FM, DAB, streaming et contrôle... Tour d’horizon avec ce Tech Focus by RedTech.Qui se cache derrière les 21 radios associatives regroupées au sein de la Fédération des Radios Associatives du Nord de la France ? Telle est la question à laquelle tente de répondre la série Derrière la fréquence. Cinq épisodes de 10 minutes sont proposés à l’écoute depuis la fin septembre 2024 avec pour objectif de mettre en lumière celles et ceux qui font vivre ces antennes essentielles au maillage et à la cohésion des territoires. Nathalie Duwez, coordinatrice du projet, nous présente cette série singulière au sein des fédérations de radio locales.Il y avait une place à prendre pour renouveler la matinale de la radio locale de Saint-Étienne. C’est la personnalité d’Alexandre Zama qui a été choisie pour cette nouvelle saison. Depuis qu’il a posé ses cartons dans la Loire, l’animateur de 33 ans ne cache pas sa joie d’être de retour sur les ondes.À l’heure de la révolution numérique, la radio se réinvente. Lors d’une présentation pour l’ADISQ et dans une interview récente accordée à La Lettre Pro de la Radio, Louise Hélène Paquette, professeure à HEC Montréal, revient sur la transformation profonde du secteur, ses nouveaux défis et les opportunités offertes par l’intégration des nouvelles technologies.Rendez-vous emblématique de la grille de France Culture, La Revue de presse internationale connaît, à l’occasion de la rentrée 2024-2025, une évolution majeure avec l’arrivée d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire le samedi matin, La Revue de presse internationale interactive. Présente au sein de la matinale week-end de la station, ce nouveau format s’inscrit comme un approfondissement des sujets traités dans la chronique diffusée du lundi au vendredi à 7h36. Catherine Duthu, en charge de La Revue de presse internationale depuis le printemps 2023, nous en brosse le portrait et fixe les ambitions de cette nouvelle proposition éditoriale.Dans l’univers de la vente publicitaire radio locale, Nathalie IA se distingue non seulement par son professionnalisme, mais aussi par son utilisation experte des outils d’intelligence artificielle (IA). Véritable pionnière dans l’adoption de ces technologies, elle a su transformer sa méthode de vente pour offrir des campagnes plus personnalisées, créatives et réactives.Le modèle économique des radios commerciales repose essentiellement sur les audiences. Ces dernières représentent un élément crucial pour les stations, en particulier celles du Groupe 1981. Cependant, est-il encore pertinent de fonder tout un modèle sur la notion de "numéro un" en termes d’audience ?