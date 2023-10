Téléchargez le n° 156 de La Lettre Pro de la Radio

Au 1er janvier 2023, l’Insee recensait 6 101 005 habitants en Occitanie. Voilà un intéressant potentiel pour la radio de proximité et l’audio digital régional. Ajoutons plusieurs pôles urbains dynamiques comme Toulouse et son demi-million d’habitants, Montpellier, Nîmes ou encore Perpignan répartis sur un territoire entre plages et montagnes.Depuis 1982, la ville de Sète est bercée par le son de RTS La radio du Sud. Née d’une envie de faire rayonner la cité au-delà de ses frontières, la station a grandi et s’est structurée au fil des années. Cette histoire de famille (la radio a été fondée par le père de l’actuel directeur et cogérant accompagné à présent par sa sœur et une vingtaine de collaborateurs) est aujourd’hui un acteur incontournable du paysage radio d’Occitanie avec 215300 auditeurs mensuels (5% de progression sur un an) et près d’un million d’euros de chiffre d’affaires générés grâce à une régie communication diversifiée. Un ancrage local plein de ressources et qui entend accroître encore sa part de voix à l’avenir.100%, c’est 43 fréquences FM et DAB réparties sur 13 départements, de Bayonne à Montpellier. Elle diffuse des informations locales générales sur 7 zones et des informations de loisirs sur 13 zones. Ce réseau du Sud-Ouest souhaite poursuivre ses investissements au plus près de sa zone de diffusion. Son président, Olivier Fabre, nous explique cette réussite, sa recette et l’avenir du groupe.Radio Occitania, radio associative basée à Toulouse, a été créée le 1er septembre 1981, après la légalisation des radios libres. Guy. Mimart, natif de la région, alors jeune journaliste à Radio France, a organisé une structure associative avec son épouse comme présidente. “Ayant déjà contacté des bénévoles de culture occitane, nous disposions de toute une équipe, et nous avons réussi à avoir ensuite quelques salariés, grâce à l’aide du conseil départemental de Haute-Garonne qui nous a aussi permis de monter un pylône sur les hauteurs de Toulouse.” Ce pylône est aussi utilisé pour les diffusions FM d’autres radios locales, comme FMR et Radio Canal Sud, et en DAB+ pour 39 programmes de 13 radios différentes. Radio Occitania reçoit des subventions du FSER et de la Région Occitanie, auparavant Région Midi-Pyrénées.