Téléchargez le 148e numéro de La Lettre Pro de la Radio

De plus en plus, ils envahissent progressivement les programmations. Harry Styles, OneRepublic, Imagine Dragons… De plus en plus de titres que les auditeurs entendent à la radio ont des durées qui passent sous la barre des 2 minutes 30. Même les titres francophones semblent suivre la mesure. Des durées de plus en courtes qui ne sont pas sans rappeler la brièveté musicale imposée par et sur les réseaux sociaux…Chaque matin à 8h15, Marc-Antoine Lebret intervient sur RFM avec sa chronique Le Bret du Faux. Marc-Antoine Lebret travaille avec des auteurs pour les textes. Romain Cheylan et Guillaume, dit Yves Lande (Lande Yves, pour le jeu de mots), composent son équipe...