Téléchargez le 158e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Carole Beck vend de la pub radio depuis 25 ans pour le groupe alsacien Tertio. Elle commercialise RTL2 et Fun Radio Belfort Montbéliard avec passion et réussite. Quand une régie publicitaire emploie une commerciale depuis un quart de siècle, c’est que le management est excellent et que l’employée cumule de belles qualités humaines et professionnelles. Son manager, Grégory Martin, souligne sa capacité d’adaptation et sa créativité : “Carole a toujours su se remettre en question, adapter son discours et ses recommandations face aux clients, elle a toujours soif d’apprendre.”Alors que l’IA générative est arrivée au contact du grand public il y a un peu plus d’un an, les médias se retrouvent en première ligne face à ces bouleversements annoncés. Bien que les applications concrètes envisagées soient nombreuses, la prudence est de mise, de manière à bien circonscrire les usages, former les équipes et faire de cette technologie un allié et non un outil amené à suppléer les équipes. Tour d’horizon de la situation avec Laurent Frisch, directeur du numérique et de la stratégie d’innovation de Radio France.