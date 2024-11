Trois temps forts au RadioTour à Grenoble

Plus tard, de 11h00 à 11h40, la conférence "Entre sommets, vallées et grandes agglomérations : comment répondre aux différentes attentes des auditeurs ?" explorera les spécificités des publics en milieu urbain et rural. Pierre Belleville (Montagne FM), Stéphane Debusschère (RCF Isère), René Orget (R’ La Radio Station) et Didier Cayol (Radio Oxygène - Alpes) discuteront des défis de la radio dans des environnements géographiques parfois très différents. Ils partageront leurs meilleures pratiques pour adapter contenus et formats, et aborderont comment maintenir l'attention d'auditeurs aux profils contrastés, en tenant compte des spécificités locales et des variations saisonnières.