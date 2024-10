RadioTour à Grenoble : voici le programme !

L'IA peut déjà assister les équipes radio dans la préparation des émissions. Mais que se passe-t-il quand elle commence à générer des contenus entiers, à interviewer des invités ou à improviser en direct ? Tour d'horizon très pratique des outils IA au service de la radio avec Sébastien Meunier, spécialiste des nouveaux médias et du storytelling à Medialab factory.Avec l'omniprésence des plateformes de streaming et des réseaux sociaux, comment la radio peut-elle se distinguer et se rendre incontournable auprès des jeunes ? Cette table ronde discutera des moyens de réinventer l'expérience audio pour la génération digitale, de dynamiser les programmes, d'intégrer les influenceurs et les nouvelles tendances, et d'impliquer les jeunes dans la création de contenu pour renforcer leur engagement. Avec la participation de Clärli Honegger (coordinateur d’antenne à Radio Campus Grenoble), Alan Costanziello (animateur à News FM) et Delphine Dussert (professeure au collège Vussenat pour la webradio L’Écho des Montagnes).Cette table ronde mettra en lumière diverses émissions de radio enregistrées en direct sur le terrain. Les intervenants y partageront l'impérieuse nécessité de sortir des studios pour aller à la rencontre des auditeurs, nouer des liens et garantir une couverture de proximité, même dans des zones difficiles d'accès. Cette session explorera aussi comment la radio reste un média essentiel, malgré les contraintes géographiques, en apportant une information locale réactive et de terrain. Avec la participation de Hervé Lutin (directeur de France Bleu Pays de Savoie), Laurène Roche (journaliste à Globule Radio), Kristeen MacKenzie (chargée de production à Globule Radio) et Jérémie Dorly (directeur d’antenne à Hot Radio).Découvrez en 10 minutes chrono, comment l'IA permet d'automatisez la post-production de votre podcast, sa promotion, son site Web et sa distribution. Une démonstration réalisée par Philippe Chapot, qui a tout récemment lancé le nouveau podcast quotidien de La Lettre Pro de la Radio automatisé grâce à l'Intelligence Artificielle, en collaboration avec MagicPod de PodcastAI.com.Malgré sa croissance rapide, le podcast reste encore méconnu pour une partie du public, avec de nombreux auditeurs potentiels ne sachant pas où chercher, quoi écouter ou comment accéder aux contenus qui pourraient les intéresser. Cette intervention examinera les obstacles à la découvrabilité qui freinent le développement des podcasts et proposera des solutions concrètes : éducation des auditeurs, optimisation du référencement, plateformes plus intuitives, recommandations personnalisées, curation de contenus locaux et thématiques, intégration des podcasts dans les médias traditionnels comme la radio et partenariats avec des influenceurs pour élargir leur portée. Avec la participation de Grégoire Soual-Dubois (Grégoire Écoute).Le podcast, ce "nouveau format", ouvre la voie à des contenus novateurs et attire ainsi des audiences inédites. Cette table ronde sera l’occasion d'explorer diverses approches en matière de production sonore, en mettant notamment l'accent sur des innovations comme le podcast géolocalisé, qui enrichissent l’offre des radios locales et diversifient leurs catalogues de contenus. Ces nouvelles narrations permettent aussi de s’adresser directement aux communautés d’auditeurs digitaux et nomades, en proposant des thématiques souvent plus spécialisées et des formats plus longs, répondant ainsi aux attentes d’une écoute flexible, hyperconnectée et engagée. Avec la participation de Jessica Compois (responsable éditoriale à Global Radio), Grégoire Soual-Dubois (Grégoire Écoute) et Thierry Barret (Cabinet Barret Conseil).