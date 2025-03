Durant ces deux jours, le FIL proposera des conférences, ateliers et tables rondes animés par des experts, visant à partager des retours d'expérience et à discuter des défis actuels des médias locaux. Les thématiques aborderont notamment les nouveaux modèles économiques, les innovations technologiques et les stratégies éditoriales adaptées aux spécificités locales.​Le festival mettra également en avant l'innovation à travers le Prix FIL Nouveau Média Local, qui récompense un média local émergent. L'appel à candidatures pour l'édition 2025 débutera le 27 mars 2025. Les finalistes présenteront leurs projets lors du festival, et le lauréat sera annoncé le 25 septembre 2025 lors d'une soirée conviviale. En 2024, le réseau de newsletters locales "L'Essentiel" avait remporté ce prix, illustrant la diversité et la vitalité des initiatives locales.​