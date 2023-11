MontBlanc Médias lance une docu-série pour changer l'image de l'industrie

Avec le support ludique du robot, tel un "mini-concentré d'industrie", des élèves issus d'une cinquantaine d'établissements scolaires de toute la France, vont fabriquer un robot tout au long de l'année scolaire en vue de la compétition apprenante de robots, le FIRST Tech Challenge qui se déroulera à lyon les 5 et 6 avril 2024.

Pour les besoins de la docu-série, le Groupe MontBlanc Medias suit depuis le coeur des Alpes, l'évolution de trois binômes formés par des équipes scolaires et des entreprises industrielles d’envergure - Bontaz, Nicomatic et Pfeiffer Vacuum - qui aideront les élèves à rendre leur robot le plus performant possible pour la compétition. En effet, TOP FAB repose sur une collaboration entre des lycées participants et des industries locales de Haute-Savoie.