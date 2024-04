Radio Mont Blanc lance son programme dédié aux mobilités alternatives

Avec un lancement sur la période propice printanière du lundi 8 avril jusqu’au vendredi 14 juin 2024, "Déplace-toi VERT" valorise 5 typologies de mobilités alternatives face à l’enjeu de réduction de l’usage de la voiture thermique en individuel, avec chaque jour un transport durable : le lundi à vélo, le mardi en co-voiturage, le mercredi en véhicule intermédiaire/ électrique, le jeudi en transport collectif, le vendredi en multimodal / multisolutions.

Pendant plus de 2 mois "Déplace-toi VERT" promet une collection de contenus inspirants et positifs, en audio, vidéo, directs et événementiels , et incarnés à travers des usagers, experts, acteurs du changement, partenaires engagés témoignant de leurs expériences, solutions et conseils avisés pour guider les auditeurs et internautes dans de nouveaux choix, à l’échelle du territoire régional et même au-delà.